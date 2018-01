Stéphanie remballe Florent : « CASSE-TOI de ma chambre »

Stéphanie s’est isolée pour ne pas participer à la soirée disco avec les autres. Fatiguée, triste et minée par toutes ses histoires elle veut juste être seule. Seulement Florent en a décidé autrement « si t’y va pas j’y vais pas »… Il la retrouve dans sa chambre pour essayer une nouvelle fois de se rattraper, de justifier sa tromperie et de reconquérir Stéphanie. Elle le nargue en lui rétorquant que « c’est dommage Tressia t’attend » ET BIM ! Mais Florent ne démord pas et ne lâche pas l’affaire si facilement Stéphanie le trouve carrément « acharné ! » Il n’a pas l’air de comprendre qu’avec elle « c’est MORT », et lui réclame même un bisou « J’ai envie de t’embrasser… ». Stéphanie HALLUCINE « Mais t’es pas CULOTTÉ ? »… Extrait de l’épisode 36 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le Lundi 29 janvier à 19h sur NT1.