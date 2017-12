STRIP-TEASE TORRIDE – Florent met le PAQUET pour Stéphanie

La soirée bat son plein dans la villa des cœurs brisés. Pour mettre l’ambiance, les habitants décident de faire le jeu des chaises musicales. Attention, celui qui perdra aura un gage ! Pour la petite finale, Julien et Florent sont au coude à coude. Mais Florent remporte la partie ! Et le jeune homme va offrir un beau cadeau à Stéphanie : un strip-tease TORRIDE ! Et ça ne semble pas déplaire à la jolie belge. On peut dire que Florent tente par tous les moyens de se racheter auprès de Stéphanie. Extrait de l’épisode 14 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 28 décembre 2017 sur NT1.