SURPRISE, Manue et Antonin intègrent la villa en couple

Ce n’est pas une mais deux nouveaux qui frappent à la porte de La Villa. « Trop bonne surprise » pour Fanny, qui accueillent ses amis marseillais, Manue et Antonin. Tous sont heureux de les recevoir mais ont du mal à comprendre pourquoi un couple dans la Villa des Cœurs Brisés. Ensemble depuis 3 ans et demi, Manu leur explique que le cap des 3 années est difficile à passer. L’amour est toujours là entre elle et Antonin, malgré un quotidien compliqué. Ils comptent évidemment sur Lucie pour raviver la flamme des premiers jours, alors ressortiront ils de l’aventure plus amoureux que jamais ? C’est ce qu’on leur souhaite ! Extrait de l’épisode 22 de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mardi 9 janvier sur NT1.