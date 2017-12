SURPRISE – Quentin débarque pour Yamina

Yamina est un cœur brisé et en cause, sa dernière relation avec son ex, Quentin, rencontré dans une précédente aventure (10 couples parfaits). C’est les larmes aux yeux qu’elle raconte leur histoire et tout ce qu’elle a aimé et aime toujours chez lui. Mais Yamina ne veut pas craquer, même si dans sa voix on entend qu’elle y est presque. Elle évoque aussi les raisons de leur rupture « je n’arrivais pas à me projeter » malgré beaucoup d’amour et de complicité entre eux. Yamina est au bord des larmes mais c’était sans compter l’arrivée surprise du Quentin en question. Elle ne le voit pas mais les autres l’aperçoivent et en plein discours, Yamina se fait interrompre par son ex. Ex copain qui est aussi la raison de sa venue : pour rappel la problématique de la belle brune est quand même « je n’arrive pas à oublier mon ex ». Cerise sur le gâteau, Quentin dévoile également qu’il est là parce que lui non plus n’arrive pas à oublier son ex… Alors comment l’oublier maintenant qu’il intègre lui aussi la Villa des Cœurs Brisés ? Réponse dans l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.