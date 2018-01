TEST - Beverly et Vivian prennent leur distance 😢

Beverly vient de dire à Vivian qu’il fallait mettre un peu de distance entre eux par égard pour Vincent, son copain. Mais la jeune femme quelques minutes après ressent déjà un manque… Triste et seule, Stéphanie et Nadège vont la réconforter et essayent de comprendre ce qu’il y a réellement entre les deux. Beverly explique aux filles qu’entre Vivian et elle c’est très fusionnel et qu’en un regard ils se sont tous dits pour Nadège Vincent « ne comble visiblement pas le manque » créé par l’absence de Vivian. Pour le garçon c’est difficile aussi de s’éloigner d’elle, ils se confient à Manue, Julien et Antonin. Il dit tester Beverly pour voir si elle tient vraiment à lui. De l’autre côté du salon Beverly fond en larmes en s’expliquant avec Vincent et en réalisant qu’elle ne pourra pas tenir longtemps loin de Vivian… Extrait de l’épisode 35 de la villa des cœurs brisés diffusé vendredi 18 janvier à 19h sur NT1.