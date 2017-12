UN CLASH AU SOMMET : Vivian et Fanny deviennent incontrôlables

Rémy pose la question qui fâche : il interroge Fanny sur sa relation passée avec Vivian, son ex. L’heure du règlement de compte a enfin sonné ! Fanny décide de s’expliquer et de dire la vérité, rien que la vérité… ou pas. Elle s’explique dans le plus grand des calmes avec le jeune homme, elle assume ses actes et avoue même ses torts. Mais au vu de la réaction virulente de Vivian, Fanny sort de ses gongs… Les autres habitants, du premier groupe, observent et commentent le spectacle du balcon. Spectacle qui dégénère rapidement quand Lucie, la love coach, décide de prendre Fanny à part pour l’éloigner. Les deux sont incontrôlables, ils s’hurlent dessus et lavent leur linge sale devant un public ébahi par la violence des propos entre les deux anciens amoureux. Fanny craque et pleurs face à Lucie, elle-même choquée par leurs retrouvailles… Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.