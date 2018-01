Un double-date qui tourne aux règlements de compte !

Maeva et Stéphanie ont accepté de partir en date à quatre avec Julien et Florent. Florent ne cache pas son désir de se rapprocher de la jolie belge depuis le début. Mais sa faiblesse est qu’il n’arrive pas à résister aux belles femmes et a déjà embrassé Eva, une prétendante. C’est pareil pour Julien qui ne compte plus ses conquêtes. Pourtant, Maeva ne lui sort pas de la tête et il compte bien lui prouver qu’il peut changer. Les deux garçons veulent se racheter avec ce diner romantique. Mais les filles n’ont pas prévu de leur faciliter la tâche ! Le diner tourne vite aux règlements de compte… Regardez ! Extrait de l’épisode 16 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 1er janvier 2018 sur NT1.