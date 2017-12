Une Beverly 100% naturelle

Le premier exercice de coaching de Beverly est simple « lâcher les barrières » selon Lucie. La jeune fille plutôt superficielle dans la vie, doit laisser tomber maquillage, robe et brushing ! A la place elle enfilera un tee-shirt XXL et une casquette histoire d’être simplement elle-même sans artifice pour son prochain date. Evidemment sur la réserve au début, Beverly n’est pas trop emballée par l’idée mais finit par jouer le jeu. Son humour, ça, elle ne l’a pas laissé de côté. Tout de suite la Beverly qu’ « on adore » et de retour. Autodérision totale, elle se dit que son prétendant sur le point d’arriver ne va rien comprendre à son look. Mais elle fonce et se prête au jeu « je suis là pour avancer ». Bravo Beverly ! Extrait de l’épisode de lancement de la Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 7 décembre sur NT1.