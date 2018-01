VENGEANCE - Les filles PIÈGENT les garçons 😜

A peine arrivé e à leur soirée, Stéphanie décide de mettre un plan d’attaque pour faire enrager les garçons qui ont trop joué au macho. Ni une, ni deux, Beverly est nommée « GOSSIP », elle devra prendre de fausses photos et leur envoyer. Pourtant la blonde a pactisé quelques minutes plus tôt avec ses copains pour surveiller les filles et a promis de tout leur faire savoir. Finalement elle retourne sa veste et décide elle aussi de les piéger. Beverly y va à FOND et appelle directement les garçons restés à la villa histoire de faire monter la sauce. Elle fait croire que Maeva se rapproche fortement d’un prétendant et qu’entre eux c’est déjà chaud… Les garçons n’en croient pas leurs oreilles et demande ILLICO des preuves, des photos. Pas de souci pour Beverly qui compte bien jouer au (faux) paparazzi dès que les prétendants seront de la party… Ça risque de chauffer ! Extrait de l’épisode 30 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 19 janvier 2018 à 19h sur NT1.