VÉRITÉ - Antonin met « le feu au poudre » 🔥

Antonin sort la « valise à BOMBE » pour éclairer les choses mais la question reste quoi ?! Il fait tout une mise en scène de bon matin d’une soit disant révélation que certains cœurs brisés ne savent pas. Pour éviter tout « non-dit dans cette villa » Antonin décide de tous les réunir pour mettre au clair un « dérapage » entre deux cœurs brisés. Il vise directement Florent et Tressia à la grande ou presque SURPRISE générale ! Les deux accusés se sentent très mal à l’aise face à cette REVELATION devant tout le monde et surtout Stéphanie, qui elle pense plus à « un canular »… Extrait de l’épisode 34 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 25 janvier 2018 à 19h sur NT1.