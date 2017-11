La Villa des Coeurs Brisés réouvre ses portes : découvrez les premières minutes exclusives de la Saison 3

Après deux saisons prometteuses, la Villa des Cœurs Brisés revient bientôt sur NT1 ! L'occasion de faire la connaissance de 13 nouveaux candidats de téléréalité en quête d'amour. Ils sont beaux, jeunes, dynamiques, mais ils n'ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied. Aidés de Lucie Mariotti, la love coach, ils vont réapprendre à se faire confiance pour espérer trouver LA perle rare avec qui ils pourront construire une belle et longue histoire d'amour. Pour cette troisième saison, ils sont sept garçons et six filles à tenter l'aventure, et à espérer réparer leurs cœurs brisés… Maéva, Stéphanie Clerbois, Nadège Lacroix, Fanny, Bervely et Yamina du côté des filles. Chez les garçons on retrouve Quentin Garcia, Gabano, Vivian, Florent Ré, Julien, Raphaël Pépin et Rémy Notta. Tous ont une problématique douloureuse, mais chaque jour, ils vont tenter avec l’aide de Lucie et des autres habitants, d’apprendre à se reconstruire… Venez vivre avec eux leurs larmes, leurs rires, leurs clashs mais surtout leurs coups de cœur. La Villa des Cœurs Brisés saison 3, bientôt sur NT1.