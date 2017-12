Vivian à Déborah : « T’es un joli arbre en plastique avec rien à l’intérieur »

Lucie a une surprise pour Vivian : le cœur brisé a rendez-vous avec Deborah ! Dès les premières secondes, ce dernier est tétanisé et n’arrive pas à engager la conversation. On entendrait presque les mouches voler. « Je ne sais plus ce que je dis. Dans ma tête, il y a un type qui nage et qui fait des ronds dans mon cerveau, » regrette Vivian qui parvient à lui confier : « Je vais être honnête avec toi. Je te trouve très belle, tu me plais vraiment mais j’ai l’impression qu’il n’y a pas de feeling. C’est comme si tu étais un joli arbre en plastique avec rien à l’intérieur. » Ni une ni deux, Lucie débarque pour « sauver Déborah » : « J’aurai pas aimé être à ta place, » confie la Love Coach qui condamne les propos de Vivian. Extrait de l’épisode 10 de « La Villa des Cœurs Brisés » diffusé le Vendredi 22 décembre 2017 sur NT1.