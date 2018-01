Vivian et Alma, déjà dans la douche ?

Vivian et Alma sont partis sur l’ile d’Anguilla avec Nadège, Beverly, Stéphanie et Florent. Vivian est très attiré par sa prétendante mais sa technique de rapprochement est parfois un peu maladroite. Alors qu’ils reviennent de la plage, Alma souhaite aller se doucher. Vivian n’hésite pas une seconde à lui raconter une histoire farfelue pour essayer de partager sa douce. Mais quand c’est non, c’est non ! Vivian est vite remis à sa place par Alma qui veut plus qu’une relation d’une nuit. Extrait de l’épisode 23 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 10 janvier 2018 sur NT1.