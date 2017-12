Vivian angoisse suite à l’annonce choc de Lucie

Lucie arrive dans la villa pour annoncer les coachés de la semaine. Nadège, Yamina et Vivian sont les prochains cœurs brisés à pouvoir profiter d’un coaching personnalisé avec la love coach. Mais Lucie a une autre annonce à faire aux habitants : un nouveau cœur brisé va intégrer prochainement la villa ! Mais quelle est son identité ? Vivian commence à psychoter et pense directement à Fanny. Le jeune homme n’envisage même pas le retour de son ex dans la villa. Ça serait le drame ! Extrait de l’épisode 7 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 19 décembre 2017 sur NT1.