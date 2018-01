Vivian tout CONTENT : « je suis plus puceau »

Alma, la prétendante de Vivian s’apprête à bronzer et force et de constater qu’elle doit se mettre en maillot de bain. Vivian en « perd son grec » face à tant de nudité d’un coup. La plage, Alma, la chaleur, Vivian a la tête qui tourne… Sa maladresse le rattrape, « je suis pas le mec qui sait parler aux filles » là pour le coup il ne se trompe pas. Il remercie Alma pour « son massage pourri », bien dit ! Mais MIRACLE, il obtient quand même un BISOU de la belle brune. C’est l’euphorie et Beverly, la fouine, n’en rate pas une miette, planquée sous leur transat. Vivian a enfin eu son vrai premier bisou, après le french kiss avec le dauphin, Bravo ! Extrait de l’épisode 22 de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mardi 9 janvier sur NT1.