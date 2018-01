Vivian se prend un gros VENT

Vivian profite de la soirée tentation avec sa prétendante Alma. Il la trouve très jolie et n’hésite pas à lui faire des compliments. Gabano le surveille du coin de l’œil et le pousse à tenter le bisou avec Alma. Vivian, qui au début ne souhaitait pas aller plus loin, écoute Gabano et tente d’embrasser Alma. Et soudain, c’est le VENT ! Alma ne veut pas aller trop vite. Ce n’est pas le bon moment et le bon endroit pour un premier baiser. Vivian s’en mord les doigts ! Il n’aurait pas dû écouter Gabano ! Extrait de l’épisode 19 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 4 janvier 2018 à 19h sur NT1.