VOLTE-FACE : Raphaël un challenge pour Lucie

En attendant le discours de Raphaël on se dit tout de suite que la chenille s’est transformée en papillon, que du bad boy Raphaël est devenu un homme un VRAI. On pense comprendre pourquoi il participe à l’aventure… ou pas ! Dès que Lucie lui demande de se présenter et de se confier, comme pour les autres, chassez le naturel il revient au galop ! Raphaël n’est pas ce qu’on peut appeler le plus loquace des cœurs brisés… « Je te sens très absent » lui fait remarquer Lucie, la love coach. Elle lui demande pourquoi il est venu jusqu’ici et Raphaël ne sait pas non plus… Peu à peu entre les deux la franchise s’installe et le jeune homme lui avoue qu’il est venu là « en tant que curieux » sur les conseils de son meilleur ami, Vincent Queijo (La villa Saison 2). Alors Raphaël arrivera-t-il enfin à s’ouvrir ? Réponse du lundi au vendredi dans la Villa des Cœurs Brisés saison 3 à 19h sur NT1.