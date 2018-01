Vote secret - Beverly enfreint les règles

Beverly impose aux garçons de la villa l’arrivée de Vincent son prétendant. Après une discussion dans la cuisine entre filles et elle obtient la majorité des personnes présentes dans la pièce pour faire intégrer son copain. Vivian, au courant de tout, n’est pas d’accord avec le fait qu’elle ne demande pas l’avis des garçons. Il faut dire qu’entre la guerre entre les machos et les « féministes », c’est pas la journée ! Vivian compte bien faire saboter ce plan d’intégration forcée, Beverly, sa meilleure amie, ne comprend pas pourquoi il n’est pas plutôt de son côté… Mais avec Alma, son ancienne prétendante, Beverly n’a pas « était très très cool », elle s’attendait donc bien à ce que Vivian prenne une petite revanche et lui ne compte pas laisser l’occasion filer sous son nez… Extrait de l’épisode 31 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 22 janvier 2018 à 19h sur NT1.