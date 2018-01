(WTF) Antonin fait l’autruche - « J'm’en FOUS de ton beurre »

« T’es belle » dit Antonin à Manue, et le pauvre il aurait mieux fait de se taire. Manue ne lui retourne pas le compliment et en plus de ça sa belle enchaîne les reproches. Manue trouve que c’est à lui de la complimenter plus qu’à elle et elle trouve ça normal qu’il le fasse vu qu’elle s’est apprêtée spécialement pour l’occasion. De là elle lui fait remarquer qu’à l’inverse il ne prend plus trop soin de lui « avoue qu’il y a un laisser-aller… » et ça la dérange un peu. Antonin fait la sourde oreille, il préfère se réfugier dans son repas, sauf qu’il a un doute… Il ne sait pas si le beurre est vraiment du beurre « c’est pas du beurre ça non ? » Manue n’en revient pas, mais Antonin insiste « Goute si c’est du beurre » Manue est à deux doigts de « lui envoyer dans la tête » son beurre… Aie aie aie… Extrait de l’épisode 28 de la villa des cœurs brisés diffusés mercredi 17 janvier à 19h sur NT1