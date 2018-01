WTF - Beverly a le « corps qui DÉAMBULE » 😂

Pour Beverly « c’est le 14 juillet ! » En plein débriefe avec Fanny sur la pergola, elle raconte son date de rêve de la veille avec Vincent. « Je suis trop heureuse » avoue Beverly des cœurs plein les yeux. De bonheur elle se sent pousser des ailes dans le dos et se sent surtout « toute belle, toute fraîche, une peau super belle grâce à lui », WTF ! On ne l’arrête plus la Beverly. Sauf quand Vivian et Raphaël viennent mettre leur grain de sel en lui demandant si elle est en COUPLE. Beverly évite la question mais compte bien sur la présence de ses amis pour la consoler si jamais cette histoire vient à mal tourner… Extrait de l’épisode 28 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé mercredi 17 janvier 2018 à 19h sur NT1.