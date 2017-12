WTF - Raphaël et Beverly parlent culture G…

Beverly est sur le point de rejoindre son prétendant Michaël pour aller déjeuner. Mais avant ça, Raphaël a la brillante idée de proposer un questionnaire de culture général qu’elle devra lui faire passer. L’enjeu est simple : si Michaël ne sait pas y répondre, il n’intégrera pas la chambre d’amis de la Villa. En effet pour Raphaël c’est un critère important, selon lui pour son amie Beverly « il lui faut un garçon un peu plus intelligent qu’elle ». Mais encore faut-il tester ses questions auprès de Beverly afin d’évaluer son niveau et surtout pour qu’elle puisse savoir si Michaël répond faux ou non. Et là ça risque d’être compliqué… Séquence hilarante à voir ou à revoir dans le premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, diffusé lundi 11 décembre sur NT1.