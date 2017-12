ERREUR FATALE : Yamina et Maeva immortalisent leur date

Maeva et Yamina sont à leur premier date, avec deux prétendants : Luc et Kevin. Le courant entre les quatre passe plutôt bien mais les filles veulent les prendre en photo pour avoir l’avis des filles restées à la Villa. La simple photo, une fois reçue par les cœurs brisés, prend des tournures plus grandes que prévues. Quentin remarque tout de suite le sourire qu’affiche Yamina et pour lui ses larmes de la veille n’étaient que « du cinéma ». La sincérité de la jeune femme est remise en question par tous, « foutage de gueule.com bonjour. » Aie, son retour à la réalité, après un date paradisiaque, et surtout à la Villa s’annonce plus compliqué que Yamina l’imagine… Extrait de l’épisode 3 de Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mercredi 13 décembre à 19h sur NT1.