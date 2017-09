Choopa, Manu et Ugo forment le trio « Lolywood », à découvrir sur MYTF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Un nouveau collectif de youtubeurs débarque à la télévision ! Après Norman, Cyprien et Natoo que les téléspectateurs retrouvent sur TF1 dans "Presque adultes", c'est au tour du collectif Lolywood de débarquer sur NT1 ! Lolywood, c'est un collectif de trois garçons : Choopa, Manu et Ugo. Un seul objectif : vous faire rire. Pour cela, les comédiens, amis à la vie comme sur Internet, s'illustrent dans des pastilles plus délirantes les unes que les autres. Sketchs unitaires, mini-séries, parodies de clip, les Lolywood ne se refusent rien et vous promettent de grands moments de fous rires !

Pour cela, la bande de potes invitent régulièrement d'autres grands Youtubeurs de renom : de Jeremy Nadeau, en passant par Seb La Frite, Pierre Croce ou encore Sean Connery, tous les meilleurs guests répondent présents à l'appel de Lolywood.

Lolywood débarque sur NT1 et en avant-première digitale sur MYTF1 !

Avec plus de 50 millions de vidéos vues, 1.6 millions d’abonnés sur la chaîne YouTube, - les Lolywood ont battu un record de vidéo vue avec une parodie de l’hymne de l’Euro de foot qui totalise aujourd'hui plus de 10 millions de vues -, le collectif Lolywood rejoint NT1 et MYTF1 dès aujourd'hui et à partir du 9 octobre sur NT1 du lundi au vendredi à 20h50. L'occasion pour ceux qui ne les connaissent pas encore, de découvrir l'univers décalé du trio Lolywood. Ils ne vous laisseront pas indifférents...

Découvrez en avant-première digitale le premier épisode de Lolywood...





Rendez-vous sur MYTF1 pour des contenus exclusifs de Lolywood !