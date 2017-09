Lolywood : EXCLU. « On veut atteindre une certaine maturité avant de se lancer dans le cinéma !»

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Pourquoi avoir choisi comme nom de scène Lollywood ?

A vrai dire, on ne sait plus... C'est une idée qu'on a eue il y a très longtemps. On s'était dit que si un jour on devait créer une boite, on l’appellerait Lollywood et en fait, c'est devenu le nom de la chaîne. On ne sait pas comment on a trouvé ça. C'est un jeu de mots un peu nul, mais ça fonctionne. Et à l'époque, il était quand même très côté ce jeu de mots "Lol et Hollywood".

Si vous deviez décrire le trio en trois mots...

Manu, Ugo et Choopa (rires). Disons copains, blagues, hypocrites... Soyons sérieux et remplaçons hypocrites par impertinents.

Vous avez réalisé un clip vidéo pour l'Euro l'année dernière (« J'préfère te prévenir ») qui a dépassé les 11 millions de vues sur votre chaîne YouTube. C'est un joli record !

Pendant une semaine ou deux, tout le monde nous en a parlé. Nos parents étaient hyper fiers de nous, on a lu des articles dans pleins de magazines différents, c'était incroyable. Après, ça ne change pas grand-chose à notre vie. « Le seul truc que ça a changé, c'est qu'un jour, j'allais au foot et un mec a refusé que je recharge mon portable. Sauf qu'au même moment, le clip était diffusé juste derrière lui il a fait un "Ah !" d'étonnement et m'a laissé charger mon portable, histoire vraie », confie Ugo Marchand, l'un des trois Youtubeurs.

YouTube est votre terrain de chasse depuis plusieurs années, la prochaine étape c'est quoi ?

La télévision, bien sûr ! On aimerait bien aller sur quelque chose qui se rapproche d'une série, pourquoi pas. On y réfléchit en tous cas. Il n'y a pas encore de vrai projet qui est établi, mais c'est sur ce terrain-là qu'on voudrait aller. On aimerait avoir des personnages un peu plus récurrents dans les vidéos, et forcément, il y a le cinéma. Même si on n'y est pas encore, qu'on a besoin de progresser sur YouTube. Mais si on a la chance nous trois et notre équipe de faire un film, c'est un rêve qui se réalisera. Qui ne rêverait pas de faire du cinéma ? On veut juste prendre notre temps et le faire quand on sera prêt. Quand on sera prêt en écriture et en jeu, on foncera.

Avec une telle notoriété sur Internet, vous devez plaire aux filles, non ?

Il faut savoir qu'il y a beaucoup de filles qui nous draguent. Mais le problème, c'est qu'elles sont mineures pour la plupart donc c'est problématique. On se fait reconnaître dans la rue de plus en plus mais la chance qu'on a, c'est qu'on est très bienveillants avec nos fans. Après, il faut savoir qu'on est tous les trois dans des relations longues, donc on ne peut pas se permettre de draguer.

MYTF1 a mis en ligne l'une de vos pastilles intitulée « Ma grand-mère est...». Vous pouvez en dire deux mots pour les internautes qui regarderaient le sketch pour la première fois ?

C'est la suite spirituelle de deux sketchs qui ont rencontré un franc-succès. Il y a tout d'abord « Ma mère est...» et « Ma meuf est...» Et celui-ci s'appelle « Ma grand-mère est...» Le sketch est très long et l'année dernière encore, je pense qu'on n'aurait pas eu les capacités financières de produire un sketch comme celui-ci. Grâce à MYTF1 et le groupe TF1, on a eu la chance de faire un sketch long, avec de beaux décors et une équipe exceptionnelle. On vous laisse le découvrir sur MYTF1 :





Vous invitez souvent des YouTubeurs dans vos vidéos, comment vous les recrutez ?

Le milieu de YouTube en France est un petit milieu mine de rien. Lorsque l'on se retrouve à des événements, tout le monde discute avec tout le monde, c'est très facile de faire des rencontres et nous, ça fait 5 ans qu'on existe, donc de fil en aiguille, on discute avec les autres et si les gens aiment bien ce qu'on fait, on leur envoie le script et puis s'ils sont chaud, ils jouent avec nous. On essaye de trouver des rôles pour eux et généralement, ça se passe toujours dans la bonne humeur.

Avez-vous un souvenir marquant d'un tournage ?

Chaque tournage est propice à la rigolade, donc on en a des tas de souvenirs. Il y a un moment de gêne qui est présent dans le making-of de la vidéo « Ma grand-mère est...» sur MYTF1. Allez le voir, vous comprendrez mieux... Honnêtement, on est tous les trois ensemble depuis 12 ans et on se marre toujours autant pendant le tournage. « Hier matin, par exemple, j'étais en slip dans un terrain de pétanque à 10 heures du matin avec deux hommes qui buvaient leur verre en se demandant ce qu'on fichait-là », se souvient Choopa.

Quelles sont vos inspirations ?

Cyprien et Norman sont les précurseurs sur YouTube et forcément, ils nous ont inspiré. Ils ont été là avant nous et ont rapidement compris comment YouTube marchait. Ce sont des bosseurs, donc forcément, on puise nos inspirations chez ces gens-là. Si on avait la carrière de Cyprien, on serait très contents. Ils ont montré qu'il était possible de vivre de sa passion, ce qui est très important. Notre vrai modèle à nous, c'est le Palma Show. C'est une vraie bande de potes qui a grandi ensemble. Ils ont commencé par internet, puis ils ont fait de la télé et du cinéma. On espère marcher sur leurs pas.

Dans 5 ans, où vous voyez-vous ?

Dans 5 ans, on a un rêve c'est de faire un film avec toute notre équipe. On en est très loin pour le moment, mais on espère qu'un jour ça arrivera !

Lolywood à découvrir dès à présent sur MYTF1, puis à partir du 9 octobre sur NT1 du lundi au vendredi à 20h50 !