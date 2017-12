Lolywood – La secte des Mariés

Quand tu es célibataire mais que tous tes amis sont déjà mariés… C’est pas facile tous les jours ! Surtout que pour toi, le célibat te va très bien. Alors, quand ils décident de te ligoter pour te dire que tu as un problème et pour te faire comprendre que le mariage, il n’y a rien de mieux… C’est pas gagné ! Tout au long de l’année Lolywood c’est un sketch tous les mercredis sur MYTF1 ! Plein de vidéos qui dépeignent l’anthropologie du quotidien des trentenaires en 2017 ! Dit comme ça c’est chiant mais à regarder c’est mieux! Lolywood est un collectif d’humour composé de 3 potes Choopa, Manu et Ugo et oui nous avons listé nos prénoms par ordre alphabétique afin d'éviter toute jalousie, le climat entre nous étant déjà délétère !