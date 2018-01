A peine arrivée, Aurore perd un enfant !

En banlieue parisienne, Aurore la maman dévouée de 3 enfants, attend fébrile l’arrivée des 7 enfants de Nawal. Elle angoisse de les voir arriver s’imaginant que « ça va chahuter, sauter partout, discuter fort ». C’est tout l’inverse qui se produit ! Aurore a la bonne surprise de découvrir des enfants « calmes et posés » mais pas de temps à perdre pour les présentations. Tous ont un planning à respecter et Oréna 11 ans, est là pour veiller au grain. Une douche et au lit ! Mais la soudaine disparition d’Adam sème la pagaille avant le coucher. Où se cache le petit garçon ? Extrait de l’émission On a échangé nos mamans – Mercredi 24 janvier 2018 à 21h