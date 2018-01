EMOTION - Mélissa se confie à sa nouvelle maman et craque...

Dans l’Hérault, Cendra se réjouit de quitter la maison avec Héloïse et Melissa. Cette femme d’extérieur plutôt que d’intérieur embarque avec elle les deux jeunes femmes pour un moment de pure détente entre filles. Melissa en profite pour se confier. Elle souhaiterait passer plus de temps avec sa mère. Mais Béatrice s’occupe souvent de ses petits-enfants, au détriment parfois de ses filles. Sous l’émotion, Melissa craque et laisse échapper quelques larmes. Cendra comprend tout à fait Melissa et Héloïse et leur apporte son soutien. Face à l’émotion des deux filles de Béatrice, Cendra se remet en question, à juste titre ou non, elle le saura bientôt ! Extrait de l’émission « On a échangé nos mamans » du mercredi 17 janvier 2018 à 21h sur NT1.