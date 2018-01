Inédit - Mercredi à 21h, maman poule VS maman indépendante

Cendra est à la tête d'une famille recomposée de quatre enfants. A la maison, cette maman prône l'autonomie des enfants qu'ils aient 17 ans ou même 5 ans ! Chacun plie son linge, fait son lit etc...Cendra est une maman disponible mais elle n'a rien d'une femme d'intérieur. La maman très féminine de 43 ans trouve toujours du temps pour elle mais aussi pour son mari avec qui elle forme un couple uni et amoureux. Béatrice est la maman d'une famille recomposée de 7 enfants. C'est une maman poule qui l'assume, et qui le revendique et qui s'inquiète pour ses enfants. Pour ne pas couper le cordon avec ses filles, tous les moyens sont bons…. Une communication quotidienne par talkie-walkie, et une surveillance assidue des réseaux sociaux de ses enfants.