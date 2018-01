Maelis, en larmes après un petit-déjeuner sous haute tension

En Lorraine, près de Metz, c’est une nouvelle journée dans la peau de Maeva qui débute pour Maelis. Les enfants sont déjà levés et la nouvelle maman permissive va devoir prendre sur elle à l’occasion de ce petit-déjeuner sous la surveillance du papa des bambins. La jeune maman vit mal le fait de ne pas partager le petit-déjeuner avec les enfants et de faire systématique la police pour que les enfants soient sages et bien attablés. Cette matinée commence mal pour Maelis qui a l’habitude de tout partager avec ses enfants. Elle ressent le besoin de s’isoler dans la chambre un instant… Elle craque et fond en larmes à l’abri des regards. Extrait de l’émission « On a échangé nos mamans » du mardi 9 janvier 2018 à 21h sur NT1.