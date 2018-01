Maeva et l’angoisse de la poussette sur la route

Près de Nîmes, Maeva doit emmener maintenant les enfants de Maelis à l’école. Mais Maeva va vite s’apercevoir que les petites filles Lucie et Léna sont très autonomes. La nouvelle maman, terrifiée par les dangers extérieurs, va passer un sale quart d’heure ! Elle n’arrive pas à imaginer qu’on laisse des enfants aller à l’école toutes seules, et surtout avec un bébé dans une poussette sur des routes fréquentées par beaucoup de voitures. Extrait de l’émission « On a échangé nos mamans » du mardi 9 janvier 2018 à 21h sur NT1.