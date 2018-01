Mercredi, Cendra VS Béatrice, deux femmes que TOUT oppose !

Cendra et Béaticre sont deux mamans que tout oppose. Elles vont échanger leur famille en Corse et dans l'Hérault et n'auront plus aucun lien avec elle. Les 3 premiers jours, elles vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser les parents…Puis, les 3 derniers jours, ils imposeront leurs propres règles. Les familles n'auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes non sans difficulté.A la fin de la semaine, les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors Cendra, la maman qui tient à sa liberté, supportera-t-elle d'être à la tête d'une famille nombreuse, et très envahissante ? La maman qui tient à ce que ses enfants soient indépendants appréciera-t-elle d'être sollicitée en permanence par une famille ? Béatrice, qui aime tant s'occuper des petits comme des grands, arrivera-t-elle à prendre du temps rien que pour elle ? Et comment la maman surprotectrice réagira t-elle au contact d'enfants très indépendants ? Rendez-vous mercredi 17 janvier à 19h sur NT1 pour une nouvelle émission inédit « On a échangé nos mamans ».Rendez-vous mercredi 17 janvier à 19h sur NT1 pour une nouvelle émission inédit « On a échangé nos mamans ».