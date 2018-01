Mercredi, Nawal VS Aurore : maman autoritaire VS Maman dévouée

Nawal est une mère au foyer directive et autoritaire qui gère à la baguette sa famille nombreuse de 7 enfants. Si elle sait se faire respecter, elle sait également déléguer. Pour Nawal, une maman n’est pas une « boniche ». Certes exigeante, elle sait aussi lâcher la pression pour rigoler avec ses enfants. Aurore est une maman cool qui aime câliner ses enfants. Entièrement dévouée à ses 3 enfants… les désirs de ses bambins sont des ordres.Si dans le couple, les moments à 2 se font de plus en plus rare, en revanche, avec ses enfants, Aurore n’est pas avare de câlins et de bisous. Pour elle, éducation rime avec communication. Alors la maman volcanique gardera-t-elle son calme dans une famille où les enfants sont rois ? Dans une maison où la communication est primordiale, la maman autoritaire saura-t-elle écouter ? Rendez-vous mercredi 24 janvier à 21h sur NT1.