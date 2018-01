Le ton monte entre Maelis et Adrien

En Lorraine, il est presque midi. Pendant qu’Adrien prépare le diner, Maelis doit faire régler le calme à table. Une épreuve pour la maman qui n’aime pas hausser la voix. Le papa Adrien sait parfaitement se faire entendre par ses enfants. En effet, chez lui à table, les enfants doivent se taire et respecter certaines règles : ne pas se lever de table, ne pas couper la parole aux adultes… Maelis n’a pas l’habitude de toutes ces règles et est un peu choquée. A la veille du changement de règle, le père de famille veut mettre cartes sur table avec la nouvelle maman très récalcitrante. Mais Maelis n’est pas là pour donner des leçons mais pour apprendre aussi à se remettre en question et pour montrer son style d’éducation. Extrait de l’émission « On a échangé nos mamans » du mardi 9 janvier 2018 à 21h sur NT1.