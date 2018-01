Des retrouvailles romantiques et un bilan positif

Après une semaine passée loin des leurs, le temps est venu pour Maeva et Maelis de retrouver leur compagnon respectif : Adrien et Nicolas. C’est l’explosion de joie ! Les deux femmes sont heureuses de retrouver leur mari et leur famille. Maintenant que les deux couples sont réunis, c’est le temps du bilan. Chacun va pouvoir dire ce qu’il a pensé de l’expérience. Et c’est un bilan positif de chaque côté. Nicolas et Maelis vont consacrer un peu plus de temps à leur couple, tandis que Maeva et Adrien vont partager plus de moments en famille. Extrait de l’émission « On a échangé nos mamans » du mardi 9 janvier 2018 à 21h sur NT1.