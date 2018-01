Le rituel du coucher : tablette VS livres

Maelis et Maeva sont deux mamans avec des caractères et des méthodes éducatives très différentes. Cette semaine, chacune dans la maison de l’autre doit dans un premier temps suivre les règles de l’autre maman à la lettre. Ce soir, il est temps de coucher les enfants. En Lorraine, Maelis doit appliquer les règles de la maison de Maeva. Même si Maelis est du genre à laisser faire les enfants. Elle couche les petits en essayant d’être ferme et de faire de l’autorité. Elle est choquée en voyant que les petits garçons regardent la tablette avant de dormir ! Pour Maelis, cette semaine loin de sa famille et de ses habitudes familiales va être compliquée ! Dans le Gard, l’heure du coucher a également sonné. Lucie et Lena sont plongées dans leurs livres. Maeva, la nouvelle maman ultra-connectée, est déconcertée mais impressionnée du calme des petites filles au moment du coucher. Extrait de l’émission « On a échangé nos mamans » du mardi 9 janvier 2018 à 21h sur NT1.