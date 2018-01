Ce soir, retrouvez Nawal vs Aurore

Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Ce soir sur NT1, retrouvez deux mamans que tout oppose :Nawal a sept enfants et des cordes vocales surdimensionnée tandis qu’Aurore seplie aux désirs de sa petite famille. Deux mamans en or qui font tout pourrendre leurs enfants heureux mais aussi deux façons de faire totalement différentes… et deux styles inimitables ! Nawalet Aurore supporteront-elles leur nouveau mode de vie ? Comment se passerala cohabitation ? Pour le savoir, rendez-vous à 21h pour une soirée placée sousle signe de la famille.