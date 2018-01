TENSION - Des nouvelles règles qui ne plaisent pas à tout le monde !

En Corse, l’heure du changement a sonné pour Béatrice. Si elle a retenu qu’elle devait être plus féminine et ne quitte plus ses chaussures à talons, elle a néanmoins prévu des nouvelles règles pour la petite famille. Et Béatrice y va franchement ! A partir d’aujourd’hui, c’est ELLE le chef. Devant Patrick et ses enfants, elle explique qu’elle souhaite s’occuper de tout dans la maison, même du linge de Léa, la jeune femme de 17 ans. Pour Patrick, c’est trop ! Face à ces nouvelles règles, le papa se rebiffe ! Pour lui, une adolescente, presque majeure, doit s’occuper de son linge seule. Extrait de l’émission « On a échangé nos mamans » du mercredi 17 janvier 2018 à 21h sur NT1.