Une maman connectée à sa famille par talkie-walkie !

Béatrice est la maman d'une famille recomposée de 7 enfants. C'est une maman poule qui l'assume, et qui le revendique et qui s'inquiète pour ses enfants. Pour ne pas couper le cordon avec ses filles, tous les moyens sont bons…. Une communication quotidienne par talkie-walkie, et une surveillance assidue des réseaux sociaux de ses enfants. La maison se transforme régulièrement en halte-garderie car les enfants de Béatrice n'hésitent pas à lui déposer leurs propres enfants dès qu'ils en ont besoin. Ce qui n'est pas du goût de son mari Patrick, car le couple n'a jamais un seul moment de calme, à deux. Rendez-vous mercredi 17 janvier à 19h sur NT1 pour une nouvelle émission inédit « On a échangé nos mamans ».