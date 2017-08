Eric Antoine - Spectacle Magic Délirium  

Avec " Magic Délirium ", Eric Antoine propose un grand spectacle de music-hall époustouflant. Encore plus étonnant, plus délirant, plus spectaculaire que les précédents shows, ajoutant notamment une bonne dose de " grande illusion " et de technologie à l'habituel mélange d'humour-magie-philosophie-musique-danse-vidéo. Eric Antoine a choisi cette fois pour thème de cogitation la croyance : à quoi ou qui croire... la télévision, les contes de fées, les religions, les miracles, les univers parallèles, internet, les extra-terrestres... ?