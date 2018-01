Bear Grylls : "Dans ce programme, des héros improbables se révèlent"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour NT1 |

Dans Bear Grylls , Star vs wild, Bear Grylls défie les lois de la nature et apprend aux célébrités à survivre dans des conditions hostiles. L'aventurier s'est confié à TF1.

Bear Grylls, Star vs wild débarque le 31 janvier à 21h sur TFX. A cette occasion, Bear Grylls, l'aventurier légendaire qui se chargera d'aider les célébrités à se surpasser, s'est confié à TF1 dans une interview dans laquelle il livre ses impressions sur le programme. Il a ainsi expliqué le principe de l’émission : "Il consiste à faire vivre à des stars une aventure unique, à prendre du plaisir, à affronter leurs démons, à dormir à la dure et à apprendre à les connaître dans un moment de vulnérabilité (...) Dans ce programme, des héros improbables se révèlent, alors qu’ils manquaient de confiance en eux au début. Ma mission est de les aider à rester en sécurité et de leur montrer comment la nature peut nous en donner la force".



Séduit par ce concept alléchant, Bear Grylls est notamment revenu sur ce qui le faisait vibrer lorsqu'il tournait avec les stars : "J’adore vraiment ce que je fais. Je me sens tellement chanceux d’avoir pu emmener certains des acteurs, athlètes et politiciens les plus inspirants dans cette fantastique aventure au fil des ans. Quelle que soit la notoriété de la célébrité, elle est comme vous et moi. Je suis fier d’être aux côtés de ces stars lorsqu’elles essayent de dépasser leurs limites malgré leur peur. J’ai énormément de respect pour le courage et la ténacité dont elles font preuve."

"La survie rapproche les êtres d’une manière totalement unique" a expliqué Bear Grylls qui a noué de relations fortes avec les célébrités tout au long de cette incroyable aventure. Et d'ajouter : "Je suis d’ailleurs resté en contact avec beaucoup des célébrités ayant participé à l’émission. L’exposition à la nature crée toujours de bonnes relations qui durent dans le temps".



Retrouvez Bear Grylls avec Ben Stiller dans le tout premier épisode de Bear Grylls, Star vs wild le 31 janvier à 21h sur TFX.