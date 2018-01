Star vs Wild : Bear Grylls met Ben Stiller au défi le 31 janvier sur TFX !

Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Pro de la survie, Bear Grylls va faire vivre des émotions fortes à Ben Stiller et à d'autres personnalités le mercredi 31 janvier 2018 dans "Star vs Wild" diffusé à partir de 21h sur TFX.

Un aventurier de choc spécialiste de la survie, une star et la nature. Voici, en résumé, les ingrédients de Star vs Wild avec Bear Grylls. Le célèbre pro de la survie, ancien membre des forces spéciales, embarque avec lui, pendant deux jours, une personnalité venue aussi bien du monde du cinéma que de la télévision et même de la politique. Une aventure hors du commun qui commence, pour les stars, par une grande inconnue. Elles ne savent pas en effet la destination choisie par Bear Grylls pour ce défi physique et mental.

C’est Ben Stiller qui ouvre le bal ce mercredi 31 janvier 2018. Direction l’Ecosse et les étendues sauvages de l’île de Skye, pour le comédien aperçu dans Zoolander, Polly et Moi ou encore La Nuit au musée et La Vie rêvée de Walter Mitty. Une aventure à retrouver à partir de 21h sur TFX. Ce spécialiste des comédies n’est pas le seul à avoir accepté de sauter le pas et de tenter de survivre en pleine nature sans aide extérieure. Dans un deuxième épisode, Channing Tatum, le héros des films Magic Mike, se retrouve, de son côté, dans la Sierra Nevada. C’est au tour de Deion Sanders de vivre ensuite cette folle expérience dans l’un des déserts les plus hostiles au monde.

Outre Ben Stiller et Channing Tatum, un troisième acteur va lui aussi apparaître dans Star vs Wild avec Bear Grylls. Devenu célèbre avec le film High School Musical, Zac Efron va suivre les traces de Bear Grylls. Ce dernier a également réussi à convaincre une surprenante personnalité. L’un des épisodes suivra en effet l’auteur britannique avec un ancien président des Etats-Unis : Barack Obama ! Du très, très lourd à retrouver sur TFX !