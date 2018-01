Bear Grylls met Ben Stiller au défi !

Dans Star vs Wild, l’aventurier Bear Grylls embarque des stars comme Zac Efron, Ben Stiller, Channing Tatum… et même l’ancien président des États-Unis Barack Obama dans une aventure hors du commun. Pendant deux jours, elles vont devoir tester leurs limites dans un environnement plutôt hostile. Le premier numéro suivra Ben Stiller perdu dans les étendues sauvages de l’île de Skye en Ecosse. Le comique d’Hollywood va être confronté à des de nombreuses difficultés et devra faire preuve de courage. Ben Stiller va-t-il survivre en pleine nature aux côtés de Bear Grylls ? Extrait de l’émission Star vs Wild du 31 janvier 2018 !