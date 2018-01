Revivez le moment fort de l'aventure de Ben Stiller !

Dans ce nouveau numéro de Star vs Wild, l’aventurier Bear Grylls entraîne Ben Stiller dans une aventure hors du commun. Ensemble, ils vont tenter de survivre dans les étendues sauvages de l’île de Skye en Ecosse. L’acteur, aperçu notamment dans Polly et moi ou encore Mary à tout prix, ne s’attendait pas à vivre une telle aventure. Malgré sa détermination, il se retrouve très vite confronté à des difficultés. Parmi les extraits forts de cet épisode, Ben Stiller grimpe une falaise. Epuisé, il est à bout de force et n’a plus la force de continuer. Contre toute attente, le comédien reprend du poil de la bête et continue son ascension. Ben Stiller parviendra-t-il à se hisser jusqu’en haut ? Va-t-il abandonné l’aventure si près du but ? Découvrez sans plus attendre le moment fort de l’aventure de Ben Stiller. Extrait de l’émission Star vs Wild du 31 janvier 2018 !