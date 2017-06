Super Nanny assiste aux répétitions de The Voice avec des enfants de l’association Gueriduncancer

Par Léa Ouzan | Ecrit pour NT1 |

Ambassadrice de l’association Gueriduncancer, Sylvie Jenaly, alias Super Nanny, a à cœur de promouvoir la lutte contre cette maladie qui touche près de 2 500 enfants et adolescents chaque année. Très engagée, elle n'hésite pas à rendre visite à des enfants malades pour leur redonner sourire et bonne humeur. Alors que la demi-finale de The Voice était diffusée ce samedi, Super Nanny a assisté aux répétitions dans la journée avec les enfants malades de l’association. Ainsi, les bambins ont pris la pose sur les fauteuils rouges des coachs.

Ce n’est pas la première fois que Super Nanny vient en aide aux enfants victimes de graves maladies. En novembre 2016, la nounou a rendu visite aux enfants malades du service oncologie de la Timone dans le sud de la France. Pour l’occasion, elle s’était confiée sur ce combat qui lui tient à cœur : "On ne le sait pas assez, mais il a beaucoup de rémissions, mais aussi de guérisons du cancer," nous avait-elle confié. "On le sait, dans le protocole de guérison, le moral, l’entourage aident beaucoup à affronter la maladie." Un mois plus tard, elle était la grande invitée d'un Match d'Improvisation qui opposait deux troupes de théâtre : le collectif Cil (Collectif d'Improvisation du Léman) de Thonon-Les-Bains (sa ville d'origine) et la Bankize de Genève. Une soirée caritative placée sous le signe du rire, où tous les dons ont été reversés à l'association.