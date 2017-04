Super Nanny s’apprête à relever un défi inédit au cirque

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Depuis qu’elle vient en aide à des familles en détresse, Super Nanny a fréquenté toutes sortes de milieux. Mais c’est bien la première fois qu’elle va intégrer l’univers du cirque. C’est en effet auprès de Mirella et Josué, forains depuis 7 générations, qu’elle va devoir intervenir pour les aider à retrouver calmer et sérénité.

Parents de trois enfants, Mirella et Josué doivent non seulement gérer les spectacles, les déplacements fréquents mais également les caprices de leur petit dernier. Jessy, 3 ans, n’en fait qu’à sa tête. Capricieux et colérique, il n’hésite pas à mordre, taper ou proférer des gros mots à l’égard de ses aînés. Un comportement d’autant plus problématique que le petit Jessy pique ses crises à la maison, comme sous le chapiteau, ce qui peut mettre en péril le spectacle. « Tout le monde le prend pour le petit clown de la famille et lui fait le show, » déclare d’ailleurs Super Nanny qui a bien su cerner le problème.

Comme d’habitude, Sylvie aura 10 jours pour tenter d’introduire de nouvelles règles et surtout apporter de la sérénité à toute la famille. Mais alors qu’elle va se retrouver en immersion dans un univers complètement inédit pour elle, parviendra-t-elle à venir à bout des crises de colère de Jessy ? Josué et Mirella réussiront-ils à se faire obéir de leur enfant ?

Pour découvrir Super Nanny plongée dans le milieu du cirque, rendez-vous ce samedi 29 avril sur TF1 à partir de 16h05.