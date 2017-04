Alison : "Léa, c'est ma 'chouchou' ! " #DifférenceEntreJumelles  

Après l'esclandre de la matinée, la tension entre les deux amoureux est retombée. Alison et Jérémy profitent alors de l'après-midi pour aller acheter des vêtements aux filles. À peine arrivée dans le magasin, Super Nanny remarque que Léa profite d'un certain privilège vis-à-vis de sa sœur jumelle Charlotte. Alison a toujours habillé ses filles de la même manière, alors quand Léa a choisi quelque chose, le choix est valable pour sa sœur aussi. Que ça lui plaise ou non... "Léa, c'est ma 'chouchou' !", confiera posément Alison. Regardez ! — Extrait du programme « Super Nanny » diffusé samedi 15 avril sur TF1, à (re)voir sur TF1.