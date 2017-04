Charlotte, 3 ans, fait le linge pendant que sa mère navigue sur les réseaux sociaux #LeComble  

Chantal fait absolument tout à la maison, Alison ne l'aide aucunement. Après avoir rangé la chambre des enfants, elle s'attaque dorénavant à la lessive. Et surprise, Charlotte, du haut de ses 3 ans, aide sa grand-mère. Super Nanny est stupéfaite, elle en informe Alison. Mais la jeune maman n'est pas surprise. Elle avouera même : "Ma fille en fait plus que moi !" Il ne fallait pas en dire davantage pour que Super Nanny noircisse son calepin. Certaines habitudes ont la vie dure et elle compte bien changer cela. Regardez !— Extrait du programme « Super Nanny » diffusé samedi 15 avril sur TF1, à (re)voir sur TF1.