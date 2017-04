Christy n'en peut plus #CriseDeNerfs  

Ce soir, l'ambiance est électrique entre Christy et Enzo. Et la petite Luccia semble bien décidée à mettre les nerfs de sa mère à l'épreuve. Ambiance ! Alors que son assiette est encore pleine, la petite quitte la table. C'est la goutte d'eau pour Christy qui laisse éclater sa colère. Une colère qui fait sourire sa fille. C'en est trop ! Spectateur, Enzo ne prend pas part à l'esclandre et ne soutient donc pas son épouse, elle fond en larmes. Super Nanny tente, comme elle le peut, d'apaiser le climat ô combien brumeux. Regardez ! — Extrait du programme « Super Nanny » diffusé samedi 22 avril sur TF1, à (re)voir sur TF1.