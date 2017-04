Exclu MYTF1 — Super Nanny découvre le bus high-tech où vit la famille du cirque  

C'est un événement ! Samedi 29 avril à 16h05 sur TF1, Super Nanny vient en aide à une famille du cirque. Et comme à son habitude, Super Nanny souhaite visiter les lieux. Mais cette fois-ci, c'est une visite plutôt atypique qui attend l'experte, elle découvre en effet le bus aménagé dans lequel vivent Josué, Mirella, Joy, Even et Jessy. Sur les routes tout au long de l'année, cette famille du cirque vit au rythme des villes qu'elle investit. Super Nanny est agréablement surprise, l'espace est ordonné et d'une propreté immaculée.