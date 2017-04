Exclu MYTF1 — Super Nanny victime d'une attaque à la fourchette #ÇaPique  

Énorme ! Samedi 29 avril à 16h05 sur TF1, Super Nanny viendra en aide à une famille du cirque où le petit Jessy, 3 ans, ne risque pas de la ménager. Malgré ses nombreuses années d’expérience, elle est très loin d'avoir tout vu... et tout vécu ! Car lors d'un déjeuner lambda, contrarié de s'être fait confisquer son couteau, Jessy s'offusque, il décide alors de s'emparer d'une fourchette. Et dans son élan de colère, il l'enverra en direction de Super Nanny ! Plus de peur que de mal, l'experte n'a rien. Mais une chose est sûre, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour apaiser le petit garçon dont les caprices sont nombreux. Regardez !